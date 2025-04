Juan Carlos I lleva a Revilla a los juzgados: ¿en qué consiste el acto de conciliación que podría evitar el juicio?

Miguel Ángel Revilla y Juan Carlos I están a punto de enfrentarse a en los tribunales. El rey emérito ha decidido tomar medidas legales contra el expresidente cántabro tras sus duras declaraciones sobre su fortuna y su conducta fiscal. Según ha trascendido, el monarca reclama 50.000 eurospor daños morales y una rectificación pública en televisión, el medio favorito de Revilla para contar sus anécdotas con la Casa Real.

Para evitar un juicio, la abogada de Juan Carlos I ha solicitado un acto de conciliación en los juzgados de Santander, un procedimiento extrajudicial que busca resolver el conflicto antes de llegar a los tribunales. En este proceso, ambas partes deberán comparecer (o enviar a sus procuradores) y negociar un posible acuerdo beneficioso para ambas partes. Si Revilla acepta las condiciones impuestas por el emérito, el caso se cerrará sin más consecuencias. Si no, el litigio será inevitable.

Las frases que han puesto a Revilla en el punto de mira

Miguel Ángel Revilla no ha ocultado nunca su opinión sobre la monarquía. En septiembre de 2022 ya aseguraba: "No estoy a favor de las injurias […]. No tengo conocimiento de haber injuriado a nadie, pero se puede ser muy crítico, como lo soy yo, sin injuriar. El decir que hemos tenido un rey emérito, que es un evasor fiscal, un delincuente fiscal, es una realidad".

Un año y medio después, Revilla volvía a la carga con motivo del caso Corinna: "Quien regala 66.000 millones a una amiga, tiene que tener mucho más".

Sobre la renuncia del emérito a tributar en España, fue contundente: "Se ha declarado ciudadano fiscal de los Emiratos Árabes. Para mí, una persona que renuncia a pagar los impuestos en España no merece el calificativo de español. Español es el que paga hasta el último céntimo, como hacemos la inmensa mayoría de los ciudadanos".

Y sus críticas no se limitaron a los negocios del emérito. Al conocerse los audios de Bárbara Rey, donde se revelaba que el Estado sufragaba los gastos de sus relaciones, Revilla ironizaba: "Ya sabemos y se ha demostrado que le pagábamos los españoles los amantes, pues no es poca cosa".

El 'culebrón Revilla' con la monarquía

No es la primera vez que Revilla habla con total libertad sobre la monarquía. De la infanta Cristina dijo que "trincaba" de La Caixa, de Urdangarin que "cobraba por ser el yerno", de Rajoy que "sabía la corrupción desde el principio" y de Pedro Sánchez que "se fue sin pagar" cuando lo invitó a comer.

Pero entre todas sus anécdotas con la Casa Real, una ha quedado para el recuerdo: su queja sobre el menú de la boda de Felipe y Letizia. Según él, pasó hambre aquel día y Juan Carlos I le dio la razón: "Tenías razón, Revilla. Qué mal nos dieron de comer".

¿Puede acabar Revilla condenado?

Si el caso llega a los tribunales, la defensa del expresidente cántabro podría apoyarse en el derecho a la libertad de expresión, que es especialmente amplio cuando se trata de personajes públicos y asuntos de interés general.

Sin embargo, el magistrado tendrá que valorar dos cuestiones clave:

¿Son insultos? Si el juez considera que las declaraciones de Revilla son descalificaciones sin base objetiva, la condena sería más probable. El Tribunal Constitucional ha reiterado que la libertad de expresión no ampara el derecho al insulto.

Si el juez considera que las declaraciones de Revilla son descalificaciones sin base objetiva, la condena sería más probable. El Tribunal Constitucional ha reiterado que la libertad de expresión no ampara el derecho al insulto. ¿Son veraces? Si las afirmaciones tienen respaldo en hechos probados (como las regularizaciones fiscales del emérito o su renuncia a la Casa Real), Revilla tendría más posibilidades de salir absuelto.

Por ahora, la pelota está en su tejado. ¿Aceptará Revilla, rectificar o llevará la batalla contra el emérito hasta el final?

