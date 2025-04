Revilla, sobre el rey emérito: "El que me ha defraudado es él, yo no tolero a los corruptos"

Decepcionado con el rey Juan Carlos. Así asegura el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que se siente tras la demanda que el monarca le ha impuesto por "expresiones injuriosas" que el dirigente del PRC ha hecho en los últimos años.

"Me dicen que el emérito está muy enfadado conmigo", ha asegurado Revilla en Más Vale Tarde, algo que no entiende, ya que, según sostiene, fue el ex jefe del Estado el que le decepcionó a él y no al revés.

"Yo no he defraudado a nadie, el que me ha defraudado es el rey emérito a mí, yo no tolero a los corruptos", ha aclarado el expresidente, dejando claro que pasó de ser admirador a crítico con el monarca al conocerse sus irregularidades fiscales.

De hecho, Revilla le ha reprochado a Juan Carlos I que estuviese implicado en estos escándalos mientras defendía en público la limpieza de las instituciones: "Me defraudó después de aquellos mensajes de Navidad en los que decía que todos somos iguales ante la ley".

"Cuando todo lo que dice una persona a la que dice es mentira, se te cae un mito", ha añadido Miguel Ángel Revilla acerca de Juan Carlos I para concluir.