Las monjas clarisas siguen estando en el ojo del huracán. Desde que anunciarán que rompían todo tipo de relaciones con la Iglesia Católica, se ha anunciado que a partir de la semana que viene enla capilla de las hermanas clarisas en Belardo, tras comunicar la apertura de puertas. Un paso hacia atrás que vuelve a las tradiciones del año 1959, época de Pio XII, donde las mujeres que acudan a este monasterio tendrán que entrar con un velo y no se podrán juntar la bancada de las mujeres y el de los hombres. Unos hechos que se suman a la exaltación del fascimo por parte del obispo excomulgado.

Pablo de Rojas Sánchez-Franco es el principal responsable de todo lo relacionado con las prácticas arcáicas que ha implantando el convento. Un personaje que Iñaki López ha explicado que además "es negacionista del holocausto", una afirmación que el presentador de Más Vale Tarde ha calificado de grave.

Además, ha asegurado que se aprovechan de las personas que no están de acuerdo con las líneas oficiales de la Iglesia Católica para poder obtener donativos. Para Ramoncín, colaborador de Más Vale Tarde, el quid de la cuestión radica en cómo algunas personas tratan de aprovecharse de la gente piadosa. "Hay gente que cree y que está en su derecho de creer y tienen unas profundas ideas religiosas. Lo peor es como se aprovechan de esa gente es realmente lamentable", ha explicado.

En referencia a lo que plantea el obispo excomulgado Pablo de Rojas Sánchez-Franco, el obispo que se ha hecho cargo de las monjas Clarisas de Belorado en Burgos y Orduña, Ramoncín indica que lo que pretende este señor y lo que ofrece está "como de atar".

"Si franco estuviera aquí, entonces sí que sería un milagro porque tendría 140 años". Ramoncín ha expresado que afortunadamente Franco no sigue vivo, que no está desde hace 47 años y vivimos en otro mundo que no es el que plantea Sánchez-Franco.