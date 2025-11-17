Ahora

Iñaki López, al oír a Maduro cantar el 'Imagine' de John Lennon: "Tiene el mismo profesor de inglés que el alcalde de Vigo"

Nicolás Maduro vuelve a protagonizar una de sus llamativas intervenciones públicas. En esta ocasión, el presidente venezolano ha cantado parte de 'Imagine' de John Lennon. Todos los detalles en el vídeo de Más Vale Tarde.

Nicolás Maduro está más activo que nunca. El presidente de Venezuela continúa con sus intensas y llamativas apariciones públicas, en las que vuelve a referirse a la ofensiva militar que, según él, impulsa Donald Trump contra el país.

En su última intervención, Maduro ha recurrido a 'Imagine', la famosa canción de John Lennon, para reivindicar la paz. "Paz, paz, paz. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no?", comenta antes de preguntar a uno de sus asesores por la letra: "Alfred Natharet, ¿cómo era la canción de John Lennon? 'Imagine all the people'", dice el mandatario en el vídeo que acompaña esta pieza.

Ante la escena, Iñaki López no ha podido contener la broma sobre el nivel de inglés del presidente venezolano. "Tiene el mismo profesor de inglés que el alcalde de Vigo", ironiza el presentador.

