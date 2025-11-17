Antonio Maestre, sobre Mazón: "La reconstrucción se ha hecho para cogerle en sus mentiras"

El expresidente de la Generalitat Valenciana ha vuelto al Congreso de los Diputados para comparecer en la comisión sobre la gestión de la DANA. Maestre considera que Mazón sigue mintiendo con respecto a qué hizo esa tarde.

Carlos Mazón ha comparecido en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados, respondiendo a las preguntas de los diputados. Este lunes se ha tenido que enfrentar a cuestiones sobre qué hizo durante las horas en las que las fuertes lluvias provocaron que se desbordaran los cauces de varios ríos sembrando el caos.

Mazón, como señala Cristina Pardo, no ha contestado con precisión ante las preguntas sobre, por ejemplo, hasta que hora estuvo comiendo en El Ventorro. "Supuestamente", expone Antonio Maestre, "la jueza ha reconstruido el minuto a minuto de lo que pasó, él lo ha tenido que hacer, aunque sea para dar explicaciones, incluso para reconstruir aquello de lo que no fuese consciente".

El periodista entiende que el expresidente valenciano pueda no acordarse de horas exactas, pero, como señala, "el problema está en que toda esta reconstrucción de minutos viene dada, precisamente, por su silencio y por sus mentiras". "Nadie habría tenido que hacer una reconstrucción cronológica de ese día si no fuese porque ha ido mintiendo", añade.

Maestre señala que se ha hecho una reconstrucción "para cogerle en las mentiras que ha dicho durante tanto tiempo". El periodista expone que Mazón ha mantenido sus mentiras en la comisión que se ha celebrado este lunes. "No es cierto todo lo que ha dicho", concluye, "él sabe lo que hizo en la comida, dónde fue después, dónde se cambió o dónde se duchó".

