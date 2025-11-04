Ahora

Nicolás Maduro se atreve a hablar en francés, en vídeo: "¿Cómo se dice paz? ¿Xp?"

El presidente de Venezuela vuelve a ser protagonista de un momento viral tras intentar hablar en francés para pedir 'la paz'. Y desde Zapeando, los zapeadores no han podido evitar bromear sobre el curioso dominio del idioma del mandatario.

"Recordáis al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidiendo a Trump la paz en inglés, ¿recordáis?", plantea María Gómez en Zapeando. "No sabíamos si estaba pidiendo la paz o meándose encima", añade la zapadora.

Y es que, al parecer, el presidente venezolano ha decidido seguir ampliando sus conocimientos lingüísticos y esta vez ha pedido "la paz en francés", explica María Gómez antes de dar paso al siguiente vídeo.

"'Maxi vocut', 'maxi vocut' por los consejos, 'maxi vocut'. ¿Cómo se dice paz en francés? ¿Xp?", llega a decir Maduro.

Las reacciones entre los zapeadores no se hicieron esperar: "Lo que se parece el francés al lenguaje de emoticono y 'maxi vocut' que podría ser una escritora francesa del romanticismo o el nombre de un bombón helado", bromea Maya Pixelskaya.

