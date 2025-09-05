Polémica
Iñaki López imita a Josep Pedrerol para dirigirse a Sergio Ramos: "¡Retratado!"
El futbolista ha respondido a la información que daba Cristina Pardo en Más Vale Tarde sobre su salida del Real Madrid. La periodista, por su parte, ha reaccionado al mensaje del futbolista con más información exclusiva.
El pasado domingo Sergio Ramos lanzaba 'Cibeles', una canción plaga de 'dardos' dirigidos al Real Madrid. Más Vale Tarde se hacía eco del lanzamiento y, además, compartía datos sobre los pormenores de la marcha del futbolista del equipo blanco.
El deportista no ha dudado en responder, a través de su perfil de Instagram, al programa. En concreto, se ha dirigido directamente a Cristina Pardo que fue la que dio la información. En su mensaje, en tono de humor, Ramos dice que, por ejemplo, pidió desde "dos Lamborghinis" o "piruletas y palomitas gratis".
La presentadora ha respondido al futbolista dando más información sobre esa renovación. "Hemos venido a jugar y vamos a contar algo más", comenta Pardo. La periodista señala que el jugador, en ningún momento, desmiente la información que daba el programa.
"Sergio Ramos, retratado", afirma Iñaki López, imitando a Josep Pedrerol, tras escuchar la exclusiva de Cristina, "ritmo, va, ritmo, ritmo". "Me llama Cristinita y no le conozco", comenta Pardo. "Tú le acabas de llamar mayor", señala Iñaki.