Cristina Pardo responde a Sergio Ramos con otra exclusiva: "El Real Madrid le esperó hasta enero y le dijo que, si no renovaba, ficharían a Alaba"

La presentadora ha aportado más información tras insinuar el ex capitán madridista en redes sociales que la exclusiva contada el pasado lunes en Más Vale Tarde era falsa.

El pasado lunes, Cristina Pardo contó por primera vez en Más Vale Tarde la verdad sobre la salida de Sergio Ramos del Real Madrid tras la publicación de 'Cibeles', la canción en la que el sevillano relataba su versión de su marcha del club blanco en 2021.

"Florentino Pérez le ofreció renovar por un año", aseguró Cristina Pardo. Sin embargo, esa oferta no convenció a un Sergio Ramos que tenía otras pretensiones. "Ramos quería cuatro años de contrato, 60 millones de euros brutos y ser entrenador del primer equipo del Real Madrid cuando acabase su etapa como jugador", añadió la presentadora de Más Vale Tarde.

La publicación de esa información no ha gustado al futbolista, que ha contestado a la presentadora de Más Vale Tarde respondiendo a un vídeo a través de las redes de laSexta.

"Cristinitaaaaa, infórmate bien antes de hablar, cariño. Que no se te olvide que también pedí dos Lamborghinis, el sueldo vitalicio, un bono anual en la Warner, piruletas y palomitas gratis en palco y tu renovación durante los 10 próximos años...", ha asegurado sarcásticamente el futbolista andaluz.

Ante estas palabras, Pardo ha desmentido las acusaciones y ha dado más detalles de la marcha de Ramos este viernes en Más Vale Tarde.

La presentadora afirma que, según fuentes del club en aquella temporada 202/21, "el Real Madrid esperó a Ramos hasta enero proponiéndole una renovación anual, y le dijeron que, si no la aceptaba, ficharían a David Alaba". Una información que, tal y como detalla Cristina Pardo, "no ha sido desmentida por Ramos".