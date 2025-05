Iñaki López cata los pimientos picantes 'alegrías riojanas': "Entra y sale... hasta que solo ves en blanco y negro"

El cocinero ha utilizado este ingrediente en la receta que ha preparado. Iñaki, a pesar de que no es amante del picante, se ha animado a probarlo. No te pierdas su reacción.

El cocinero Carlos Maldonado ha preparado unas patatas a la riojana con bacalao. Uno de los ingredientes utilizados son unos pimientos picantes conocidos como 'alegrías riojanas'. "Es sin duda el elemento clave de este plato", afirma el presentador, irónico, ya que no es muy fanático del picante.

Maldonado ofrece un trozo de uno de estos pimientos para que López los pruebe. "Yo no soy Cristina, yo tengo paladar", afirma el presentador. Pero, a pesar de ello se anima con la cata: "Ya sabes que yo, por el trabajo, lo doy todo. Incluida la salud y la vida".

El chef explica que estos pimientos son "como un pimiento de piquillo pero pica bastante". Son originarios de Navarra, de Mendavia. "¡Joder!", grita Iñaki al probarlos y notar el picos. "Entra muy bien, entra dulce pero no veas cómo va evolucionando", añade Maldonado. "Entra, sale, vuelve a entrar y sale, y se queda en un círculo vicioso dentro de la cabeza hasta que solo ves en blanco y negro", responde el presentador.

Carlos indica que es "un pimiento fantástico", pero no puede evitar reirse al ver el 'sufrimiento' de Iñaki. "Esto con un poquito de leche pasa fantástico", recomienda el cocinero, para dejar de sufrir el picor. Maldonado sigue con su receta pero tanto él como Iñaki siguen tosiendo y sufriendo los pimientos. "Si no son profesionales, no es conveniente catar la alegría riojana a pecho descubierto", concluye Iñaki, "no sé por qué me dejo llevar".