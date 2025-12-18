Iñaki López: "Algunos concejales de Vox superan a los obispos en sus declaraciones homófobas y misóginas"

Un concejal de Vox del Ayuntamiento de Castellón ha afirmado, en 'Hoy por Hoy Castelló' que una mujer que decide abortar "podría haberlo decidido antes de tener el orgasmo que le provoca el hijo".

Alberto Vidal, responsable del área de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castellón, ha hecho unas polémicas declaraciones sobre el aborto en la edición regional del programa de Cadena Ser 'Hoy por Hoy'.

El concejal de Vox ha afirmado que si una mujer va a abortar "es que decide no tener el hijo, y podría haberlo decidido antes de tener el orgasmo que le provoca el hijo". "Seguro que esta frase, en su cerebro, sonaba fenomenal", afirma, irónico, Iñaki López.

"Me parece que es, de nuevo, presentar el aborto como una decisión frívola de las mujeres", expone Cristina Pardo, "cuando de frívolo tiene muy poco, por lo menos en la mayoría de los casos". El presentador de Más Vale Tarde añade que además esas afirmaciones las infantilizan. "Dice en todo momento que las mujeres no deciden en libertad, que son presionadas", indica.

Ramoncín, por su parte, declara que es "la carcunda en esencia, es el tipo que habla como si estuviera en el año 45". "En su cabeza sigue ahí", apunta Iñaki. Chema Crespo considera que esto es "lo peor que nos está sucediendo, es grave, y es muy delicado". "Me preocupa la Conferencia Episcopal, algunos concejales de Vox superan a muchos obispos en sus declaraciones homófobas o misóginas", concluye López.

