Optimista sobre un acuerdo

Trump cree que las conversaciones para la paz en Ucrania "están cerca de llegar a algo" y espera que Zelenski "se mueva rápido"

Los detalles Pronuncia estas palabras a pocos días de la reunión que está prevista entre EEUU y Rusia.

Donald Trump este jueves en la Casa Blanca. Donald Trump este jueves en la Casa Blanca. Agencia EFE
Donald Trump ha dicho que cree que las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania "están cerca de llegar a algo", de cara a una reunión entre EEUU y Rusia prevista para este fin de semana. Durante un acto en el Despacho Oval, Trump ha declarado a los periodistas: "Espero que Ucrania se mueva rápido".

Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, han planeado reunirse este fin de semana en Miami con una delegación rusa, según ha informado un funcionario de la Casa Blanca, mientras continúan intentando sacar adelante un acuerdo con Rusia y Ucrania para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Witkoff y Kushner se han reunido con una delegación ucraniana durante dos días, el domingo y el lunes, en Berlín, y funcionarios estadounidenses han señalado que han salido de esos encuentros con la impresión de que ambas partes no están muy lejos de un acuerdo. Sin embargo, el asunto más espinoso —la exigencia de Rusia de obtener territorio ucraniano en cualquier arreglo— sigue sin resolverse.

Las encuestas de opinión en Ucrania han mostrado que pocos ucranianos están dispuestos a aceptar concesiones territoriales, que siguen siendo una condición clave de Rusia para poner fin a la guerra. Los rusos han mostrado poca disposición a ceder en sus demandas.

"Espero que Ucrania se mueva rápido porque Rusia está ahí", ha dicho Trump, en una aparente referencia a los recientes avances rusos en el campo de batalla.

Ucrania podría recibir garantías de seguridad inspiradas en el Artículo 5 de la OTAN, que establece el compromiso de defensa mutua, en el marco de un posible acuerdo de paz con Rusia, una oferta sin precedentes destinada a poner fin a la guerra desencadenada por la invasión rusa de 2022.

