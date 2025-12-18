Añoranza del pasado imperialista, odio al comunismo y al migrante: la música del 'Klan' nazi vuelve a sonar tras 30 años de retiro

¿Por qué es importante? Su vocalista, José Ignacio Vega Peinado, ha formado parte de distintos partidos de extrema derecha como España 2000 o identitarios. Cuenta con varias condenas por agresión.

El grupo de música nazi Klan se ha reunido tras 30 años separados y participó en un festival ultraderechista en Italia, junto a grupos alemanes ilegalizados. Se autodenominan "voz patriótica" y sus letras reflejan nostalgia por el pasado imperialista de España, así como odio al comunismo y a los extranjeros. En sus conciertos exhiben símbolos de extrema derecha y realizan saludos romanos. Liderado por José Ignacio Vega Peinado, quien ha estado vinculado a formaciones ultra como España 2000 e Identitarios, el grupo ha vuelto a la escena tras décadas de inactividad. Vega Peinado tiene antecedentes penales, incluyendo una agresión a un profesor.

El grupo de música nazi Klan se ha vuelto a unir tras 30 años separados y ha participado en un festival ultraderechista celebrado en Italia, en el que también había grupos alemanes ilegalizados. Se autoproclaman como "voz patriótica" y sus letras se basan en la añoranza al pasado imperialista de España; el odio al comunismo y al extranjero.

Asimismo, no se esconden y en los versos de sus canciones dejan claro lo que son: "Ser nazi es un delito, no te dejan ni pensar; si ser nazi es un delito, yo soy criminal". En este sentido, dicen que una imagen vale más que mil palabras y en sus conciertos se pueden apreciar símbolos como la bandera carlista, utilizada por grupos de extrema derecha; cruces célticas; puños americanos y muchos saludos romanos.

Del mismo modo, en su página web se autodefinen como una "voz patriota" que lanza un mensaje de orgullo, resistencia y compromiso con el país. "Por la gloria de siglos de España, ¡No parar hasta conquistar!"; "Nuestra sangre, nuestro orgullo, nuestro honor... es por tu nación", reza algunos de sus temas.

El grupo nació hace 30 años y apenas tuvo recorrido. Sin embargo, tras décadas separados han decidido volver a juntarse. Su líder y vocalista es José Ignacio Vega Peinado, quien ha formado parte de varias formaciones ultra como España 2000 o Identitarios, partido que él mismo fundó. De hecho, se puso al frente de esa formación xenófoba tras su paso por Vox en Toledo, de donde fue expulsado por ser demasiado extremista.

Con todo, Vega Peinado cuenta con varias condenas por agresión. Una de ellas a un profesor de universidad al que le provocó una discapacidad del 20% tras una brutal paliza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.