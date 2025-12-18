Chema Crespo y Ramoncín recuerdan las campañas de concienciación del VIH en los 80 y los 90: "Dábamos condones con las entradas"

El periodista y el cantante expone que a finales de los 80 y los 90 se llevaron a cabo numerosas campañas para que la gente conociera esta enfermedad y supieran cómo se podía evitar el contagio.

Eduardo Casanova ha comunicado que padece VIH. El actor y director se ha convertido en la primera figura mediática de nuestro país en contar que vive con VIH. Casanova, además, es el protagonista de un documental, preparado por Atresmedia y Producciones del Barrio, en el que refleja la realidad de las personas que viven con esta enfermedad actualmente.

José Luis Torá ha recordado una de las campañas más conocidas de nuestro país: 'Póntelo, pónselo'. Como indica, "fue fundamental para que la gente pudiera tener conocimiento sobre el VIH y concienciarse en cómo evitar poder contraerlo".

Chema Crespo explica que, ese momento, se hicieron "campañas potentísimas o concierto solidarios". "Entonces, la heroína también seguía matando y tenía unos efectos terribles, e hicimos campañas de concienciación", recuerda. El periodista cuenta que se repartían jeringuillas para evitar que estas no se compartieran.

Ramoncín, por su parte, explica que en sus conciertos "dábamos, con las entradas, condones". "Nos daban por todas partes, afirma, porque decían que incitábamos, precisamente, a esas relaciones sexuales desbocadas", añade.

El artista afirma que es necesario que se siga hablando sobre ello. Cristina Pardo apoya a que se dé a la gente "toda la información posible sobre las enfermedades de transmisión sexual".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.