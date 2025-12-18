La bajeza moral de un concejal de Vox en Castelló sobre el aborto: "Podría haberlo decidido antes de tener el orgasmo"

Los detalles Alberto Vidal ha cargado contra el aborto en una entrevista en 'Cadena SER', donde ha asegurado que muchas mujeres abortan "empujadas por presiones económicas y sociales".

El concejal de Vox y responsable del área de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, ha cargado esta mañana contra las mujeres que deciden abortar. Lo ha hecho en el programa 'Hoy por Hoy Castelló', de la 'Cadena SER', donde ha afirmado que "si va a abortar es porque decide no tener el hijo" y que "podría haberlo decidido antes de tener el orgasmo que le provoca el hijo".

Las palabras del edil se han producido durante un debate radiofónico sobre el aborto y a pocos días de una movilización antiabortista impulsada por su concejalía junto a la asociación Provida Castellón. La convocatoria, bajo el lema 'Castellón apuesta por la vida', está prevista para el sábado 27 de diciembre en la Plaza de la Pescadería.

Durante la entrevista, Vidal ha asegurado que "muchas veces las mujeres no deciden abortar libremente", sino que lo hacen presionadas por sus parejas, a las que ha calificado de "irresponsables". Según ha explicado, estas presiones se traducen en chantajes como "no tengas el hijo porque si no te dejo", un comportamiento que ha llegado a definir como "machista".

A partir de este argumento, el concejal de Vox ha defendido que su posición busca garantizar la libertad de decisión de las mujeres, al considerar que actualmente muchas no abortan en condiciones de plena libertad.

Vidal también ha afirmado que, desde Vox, consideran que el aborto está condicionado en numerosos casos por factores económicos y sociales. Según ha explicado, muchas mujeres acuden a abortar "porque no tienen recursos económicos" o porque se ven empujadas por presiones sociales y económicas.

"Nuestro objetivo es que no sientan esa presión", ha señalado, para que, en caso de decidir no continuar con el embarazo, lo hagan "de verdad libremente". En su opinión, "de momento, la mayoría no va libremente, va empujada por una presión social y económica".

