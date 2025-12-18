Cinco concejales del PSOE salen del Gobierno de Barbadás (Ourense) ante la negativa del alcalde de dimitir

El contexto El regidor Xosé Carlos Valcárcel Doval fue denunciado por acoso laboral, después de presuntamente haber presionado a una víctima de acoso sexual por parte de un miembro de su equipo.

Cinco concejales del PSOE de Barbadás (Ourense) han decidido abandonar el grupo de gobierno que encabezaba el alcalde Xosé Carlos Valcárcel Doval, que se negó a entregar su acta pese a que así se lo pidió la dirección del PSOE, después de que trascendiera una denuncia contra él por acoso laboral.

En un comunicado recogido por EFE, el PSdeG-PSOE de Ourense desvela que los cinco concejales socialistas pusieron de manifiesto su decisión de abandonar el equipo de gobierno para seguir formando parte del grupo municipal socialista. Por otro lado, otro concejal trasladó a los representantes de la Ejecutiva Provincial una petición para estudiar durante las próximas horas si continúa formando parte del grupo de gobierno y, en consecuencia, abandona el partido o en cambio si opta por seguir los pasos de sus compañeros.

Los ediles que abandonan el Ejecutivo destacan que la decisión "es firme" debido a "la gravedad de la situación, que entendemos requiere una actuación diligente, coherente y rigurosa". Reprochan además que en su día el alcalde no les comunicase que la dimisión de un antiguo compañero estaba motivada por una denuncia de acoso sexual.

Por ello, las ediles socialistas suscriben su "rotundo apoyo a la víctima, que debemos proteger en todo momento, además de acompañar durante el proceso". "Ante la gravedad de los hechos, no podemos permanecer impasibles ni seguir un minuto más en el gobierno municipal".

El secretario provincial del PSdeG-PSOE de Ourense, Álvaro Vila Araújo, ha señalado que esta decisión "supone que el grupo municipal socialista seguirá trabajando a favor del vecindario de Barbadás" y esperan que el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, "sea consecuente y recapacite, dimitiendo como regidor y entregando sus actas de concejal y de diputado provincial".

Una salida que recuerda a la de la secretaria de Igual del PSOE gallego, Silvia Fraga, hace algunos días, después de que 'Me too' socialista llegara a la federación en Galicia. Ella fue una de las que lideró las protestas internas por la gestión de los casos de acoso sexual dentro del partido.

