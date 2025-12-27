De la venta de más participaciones del Gordo que décimos a un principio de acuerdo: las claves del lío con la Lotería de Navidad en Villamanín

Los detalles Tras una noche de intensas negociaciones, parece que han conseguido calmar las aguas y determinar que los premiados recibirán "un 10% menos de premio" que se les "devolverá en marzo".

La celebración del Gordo de la Lotería en Villamanín se ha convertido en un problema para los vecinos, ya que se vendieron más participaciones de las que se tenían disponibles. Este error dejó sin consignar 50 participaciones, lo que resultó en un déficit de cuatro millones de euros. El número premiado, el 79432, debía otorgar casi 80.000 euros a cada uno de los 300 vecinos con una de las 450 participaciones. Tras una reunión, se acordó cobrar un 10% menos del premio, que se devolverá en marzo, reduciendo 4.800 euros por persona. Este acuerdo es provisional y depende de que no haya denuncias hasta el 22 de marzo.

La alegría de celebrar El Gordo de la Lotería en Villamanín se ha convertido en una auténtica pesadilla para los vecinos de este municipio leonés, ya que habían vendido más participaciones que décimos tenían.

Hasta 50 participaciones se quedaron sin consignar en la administración, y ese error hizo que faltasen cuatro millones de euros.

El boleto premiado, el 79432, dejó casi 80.000 euros por cabeza a los cerca de 300 vecinos que compraron una de las 450 participaciones del boleto ganador.

Este viernes, tras una tensa reunión, parece que han consguido llegar a un principio de acuerdo. "Vamos a cobrar un 10% menos de premio, que se nos devolverá en marzo", ha indicado uno de los afectados. Esto reduciría la parte de cada uno en 4.800 euros menos.

Los miembros de la comisión solo aportarán su premio si no hay denuncias hasta el 22 de marzo, fecha límite para cobrar las participaciones. Sin embargo, esto es solo un primer acuerdo, y no es ni mucho menos la solución para todos tras este lío gordo.

