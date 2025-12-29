Ramoncín, tras conocer los mensajes que envió Mazón a Feijóo: "Es el presidente de una CCAA más impresentable de los que ha habido"

Ramoncín da su opinión sobre los mensajes que envió Carlos Mazón a Alberto Núñez Feijóo durante el tráfico día de la DANA en la Comunidad Valencia. Y califica al líder del PP como el "colaborador necesario" del expresident valenciano.

El pasado miércoles, 24 de diciembre, Alberto Núñez Feijóo envió a la jueza de Catarroja los WhatsApp que el día de la DANA recibió por parte de Carlos Mazón. Entre ellos, hay uno clave que llega a las 23:25 del 29 de octubre de 2024. En él, Mazón le confiesa a Feijóo que tienen lo que necesitan del Gobierno, incluido el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Es en esa misma hora cuando el entonces president de la Generalitat valenciana reconoce a Feijóo que "ya" estaban "apareciendo muertos en Utiel" y que iban "a aparecer más". Y resumía la situación de la siguiente forma: "Un puto desastre, presi".

Sin embargo, se desconoce las respuestas que dio el líder del Partido Popular, ahora la jueza de Catarroja le ha solicitado también sus mensajes y le ha vuelto a invitar a declarar en calidad de testigo

"Esto son solo los mensajes de ida, vamos a ver los de vuelta", comenta Ramoncín tras conocer la noticia. "Si los de vuelta liberan a Feijóo de las sospechas, pues muy bien para él. Pero en este momento lo que se deduce de esto es que Feijóo ha sido colaborador necesario del tipo más embustero (de Carlos Mazón)", añade el colaborador.

Asimismo, añade que Carlos Mazón "es posiblemente el presidente de una Comunidad Autónoma más lamentable, vergonzoso e impresentable de los que ha habido en estos 50 años de democracia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí