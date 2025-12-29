Ramoncín recomienda a los vecinos de Villamanín ceder parte del décimo, porque si no, "no va a cobrar nadie nada"

Los vecinos de Villamanín (León) celebraron haber ganado el Gordo de Navidad, pero un error en la venta de papeletas convirtió la alegría en conflicto. Tras intensas reuniones, buscan repartir el premio entre todos, aunque no todos están de acuerdo.

Los vecinos de Villamanín (León) están divididos. Lo que debería haber sido un sueño y una alegría al tocarles El Gordo de la Lotería Nacional de Navidad se convirtió en pesadilla cuando descubrieron que la comisión de fiestas había vendido más papeletas de las respaldadas por los décimos premiados.

El pasado viernes, 26 de diciembre, tras una intensa reunión, los vecinos del pueblo llegaron a un acuerdo para cobrar parte de El Gordo. En principio, acordaron que la comisión de fiestas del Ayuntamiento entregaría su premio personal, así como el décimo que tenían, que en total asciende a dos millones de euros. Los otros dos millones saldrán de los bolsillos de los vecinos, quienes tendrán que reducir el monto que cobren.

Sin embargo, algunos no están de acuerdo con esta medida. Desde Más Vale Tarde, Ramoncín considera que la opción adoptada es la mejor, porque, de lo contrario, en caso de conflicto legal, "un jurista te va a explicar que esos chavales se van a declarar insolventes".

De esta forma, advierte, al final "no va a cobrar nadie nada" y todos acabarán perdiendo, dejando un premio que debería haber sido motivo de alegría envuelto en tensiones y desacuerdos.

