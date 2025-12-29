Aitor, vecino afectado por las papeletas de Villamanín (León): "El dinero es lo peor que le ha pasado a la raza humana"

El joven está a favor de llegar a un acuerdo, y ha expresado que no entendería que alguien no lo firmase, denunciase y fuese a los tribunales. "Eso demuestra que es un avaricioso y que solo le importa el dinero", ha manifestado.

Aitor Fernández, vecino afectado por las papeletas de Villamanín (León), ha expresado en Más Vale Tarde que está a favor de llegar a un acuerdo. "Prefiero pájaro en mano que me ciento volando, y yo no quiero arruinarle la vida a nadie", ha manifestado el joven.

En lo referente a la posibilidad de que alguien no llegue a firmar el acuerdo, denuncia y va a los tribunales, Fernández ha defendido que "está en su derecho", pero ha apostillado que él no entendería esa decisión, ya que, ha dicho, "eso demuestra que es un avaricioso y que solo le importa el dinero". "Y creo que el dinero es lo peor que le ha pasado a la raza humana", ha afirmado de forma tajante.

Por su parte, Ezequiel, otro de los vecinos afectados ha expresado que la decisión que están viviendo "es muy triste", porque, ha declarado, de una "alegría inmensa" ahora han pasado a la tristeza porque no saben "cómo acabará todo esto o si se podrá cobrar". La gente está muy pendiente de las noticias, porque es una situación muy difícil" ha subrayado.

Al igual que Aitor, Ezequiel también se ha mostrado partidario de ceder parte de su premio personal para que todos los vecinos puedan cobrar y evitar posibles denuncias. "Estoy a favor de una quita y de cobrar el 90%, es de cajón", ha señalado, y ha lamentado que es "una pena muy grande" tener "26 millones de euros para un pueblo como Villamanín" y que no los cobren.

Además, ha destacado que la reunión del pasado viernes 26 de diciembre "fue muy desagradable", sobre todo, porque los jóvenes que forman parte de la Comisión de Fiestas no pudieron explicar bien lo sucedido y denuncia que llegaron a recibir "amenazas".

La semana pasada, los vecinos de Villamanín (León)vivieron un sueño que rápidamente se convirtió en pesadilla. Les había tocado el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con un premio de 80.000 euros por cabeza para los 300 habitantes que compraron una de las 450 papeletas. Sin embargo, la ilusión se truncó por un error administrativo. Y es que desde la Comisión de Fiestas se cometió un fallo al vender las participaciones: se ofrecieron más papeletas de las disponibles.

A final de semana, los vecinos parecían haber alcanzado un acuerdo para poder cobrar parte del Gordo. Tras varias horas de reunión en el Hogar del Pensionista, se pactó que la comisión de fiestas del Ayuntamiento entregaría su premio personal, así como el décimo que tenían, que en total asciende a dos millones de euros. Los otros dos millones saldrían de los bolsillos de los vecinos, que verían reducido el monto que cobren.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.