Alquileres y tarifa del móvil más caros y electricidad más barata: José María Camarero analiza qué precios suben y bajan en 2026

José María Camarero analiza en Más Vale Tarde cómo vienen los precios para 2026. En este vídeo, explica qué pasará con la vivienda, la cesta de la compra, la energía o la gasolina, con alguna bajada y varias subidas.

Quedan solo dos días para acabar el año y Más Vale Tarde ya pone la vista en 2026. José María Camarero analiza en el vídeo sobre estas líneas qué precios nos depara el próximo año.

En materia de vivienda, señala que en la compraventa los precios subirán un 7%, si bien apunta que la "buena noticia" es para quien ya está hipotecado, pues el Euribor "parece que se va a mantener más o menos estable en el nivel en que se encuentra actualmente", lo que aportará "tranquilidad" en las mensualidades.

Los alquileres, sin embargo, se prevé que suban un 12%, lo que podría aplicarse a la renovación de 632.369 contratos para este año.

La energía, sin embargo, se espera que baje en 2026. En el caso de la electricidad, podría bajar entre el 4% y el 10% en la parte variable de la factura, mientras que la parte fija "va a subir sí o sí". El gas, por su parte, bajará entorno al 8,7%. En este sentido, Camarero destaca que "la tarifa regulada es la que hay que tener" para estar en estos precios.

Las tarifas de móvil, por su parte, subirán cerca del 8%, si bien el periodista señala que en esta subida generalizada "hay que saber buscar y comparar, porque no todas suben de la misma forma".

En lo que respecta al transporte, los carburantes se encuentran en un "precio moderado" a la espera de lo que ocurra con los conflictos geopolíticos como la guerra de Ucrania. Las tasas de Aena, por su parte, subirán por encima del 6%, mientras que los peajes lo harán un 4%.

En la cesta de la compra también se prevé una subida de los precios, con algunos productos que han experimentado un incremento del 10% en el último año.

Ante este panorama, Camarero recomienda "elegir, comparar, negociar y no quedarse quieto con lo primero que encontremos".

