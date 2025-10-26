Ahora

Un espectáculo

Más de 25 globos aerostáticos pintan el cielo de colores en el Festival Internacional de Mallorca

Los detalles El paseo en globo es agradable, apenas se mueve y hay un silencio que solo interrumpe la llamarada que nos mantiene en altura.

Globos en el cielo de Mallorca
Solo ver a los globos aerostáticos alzarse sobre el campo de despegue es todo un espectáculo. "Cada vuelo es especial. Yo he volado más de 900 veces", expresa un participante del del Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Mallorca.

Y es que este fin de semana, más de 25 globos han participado en el Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Mallorca pintando de colores el cielo a más de 300 metros del suelo. En laSexta, hemos sido testigos de un emotivo momento en uno de ellos, una petición de mano, demostrando que el amor está en el aire.

El paseo en globo es agradable, apenas se mueve y hay un silencio que solo interrumpe la llamarada que nos mantiene en altura. "Realmente, lo que tenemos dentro de la bolsa es aire caliente, es un globo de aire caliente. Utilizamos el gas para nuestro quemador, pero el gas va en sus bombonas, no va en el globo", explica un piloto.

Y cuando llega la aproximación a tierra, como en la vida, depende de si vemos las piedras y otros obstáculos en el camino. Y así hemos comprobado que verlos volar parece magia frente a nuestros ojos, mientras potros miran al cielo soñando con ser ellos quienes algún día los surquen a bordo de un globo.

