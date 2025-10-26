Más de 25 globos aerostáticos pintan el cielo de colores en el Festival Internacional de Mallorca

Los detalles El paseo en globo es agradable, apenas se mueve y hay un silencio que solo interrumpe la llamarada que nos mantiene en altura.

El Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Mallorca ha sido un espectáculo visual, con más de 25 globos coloreando el cielo a 300 metros de altura. Un participante, que ha volado más de 900 veces, destaca que cada vuelo es único. Durante el evento, laSexta capturó un momento especial: una propuesta de matrimonio en pleno vuelo, evidenciando que el amor está en el aire. El paseo en globo es sereno, solo interrumpido por el sonido del quemador. La aproximación a tierra simboliza la vida, donde los obstáculos se convierten en parte del viaje, mientras los espectadores sueñan con volar.

Solo ver a los globos aerostáticos alzarse sobre el campo de despegue es todo un espectáculo. "Cada vuelo es especial. Yo he volado más de 900 veces", expresa un participante del del Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Mallorca.

Y es que este fin de semana, más de 25 globos han participado en el Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Mallorca pintando de colores el cielo a más de 300 metros del suelo. En laSexta, hemos sido testigos de un emotivo momento en uno de ellos, una petición de mano, demostrando que el amor está en el aire.

El paseo en globo es agradable, apenas se mueve y hay un silencio que solo interrumpe la llamarada que nos mantiene en altura. "Realmente, lo que tenemos dentro de la bolsa es aire caliente, es un globo de aire caliente. Utilizamos el gas para nuestro quemador, pero el gas va en sus bombonas, no va en el globo", explica un piloto.

Y cuando llega la aproximación a tierra, como en la vida, depende de si vemos las piedras y otros obstáculos en el camino. Y así hemos comprobado que verlos volar parece magia frente a nuestros ojos, mientras potros miran al cielo soñando con ser ellos quienes algún día los surquen a bordo de un globo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.