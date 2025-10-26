Las redes se convierten en un campo de acusaciones cruzadas entre Azcón y Puente por la avería de un tren en Huesca

Los detalles Un convoy dejaba tirados este sábado a 987 pasajeros durante más de tres horas en la localidad oscense de Ballobar . La Guardia Civil acudió hasta el lugar para auxiliar a los viajeros.

Las redes se han convertido en el lugar favorito del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para soltar indirectas o, a veces, muy directas. En esta ocasión, ha tenido un rifirrafe con el presidente del Gobierno de Aragón por la última incidencia en la red de transporte en la localidad oscense de Ballobar.

La avería de un tren Ouigo dejaba tirados este sábado a 987 pasajeros durante más de tres horas. Es por este motivo que la Guardia Civil acudió hasta el lugar para auxiliar a los ciudadanos.

Tras conocerse la intervención del Instituto Armado para socorrer a los viajeros afectados por el tren 6500 que recorría el trayecto Barcelona Sants-Madrid Puerta de Atocha, el líder aragonés reaccionó calificando el incidente de "nueva vergüenza".

"El destrozo del PSOE de lo que era un orgullo nacional, el tren de alta velocidad, es una auténtica vergüenza. Los aragoneses no nos merecemos semejante desastre y estar continuamente sufriendo averías, anulaciones de viajes y retrasos", escribió en X.

Como no podía ser de otra manera, Puente ha reaccionado a la publicación con un pantallazo en el que Adif ofrecía detalles sobre el incidente del tren: "Como puedes ver, querido presidente, el tren de la incidencia es un Ouigo, sobre el que 'el PSOE' no tiene ninguna responsabilidad. Lo que es una vergüenza nacional es tu partido y el charco pestilente en el que habéis convertido la política en este país. ¡Buen domingo!".

A estas palabras, el presidente aragonés ha contestado quejándose del "deterioro" de las líneas de este transporte: "Estimado ministro, el deterioro al que habéis llevado las líneas de Alta Velocidad Española, sea la operadora que sea la que los sufra, y los perjuicios y el descrédito que estáis generando sí que es pestilente. Abrazo fuerte".

Pero este panorama de acusaciones cruzadas no quedaba aquí, sino que el ministro ha vuelto a responder. En esta ocasión con una nueva publicación en la que con un pantallazo ha recordado cómo en 2021 Azcón, al que ha bautizado como "Mazcón" -para relacionarlo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón-, celebró la llegada de Ouigo a Zaragoza. "Pero con lo contento que estaba el presidente Mazcón con Ouigo", ha escrito.

