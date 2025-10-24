La madre de la menor acosada en Jerez: "Veo injusto que lo primero que aconsejen sea que se cambie de centro"

¿Qué ha dicho? La madre de la menor ha pedido que el colegio tome medidas contundentes y expulse de manera definitiva a los acosadores. "No me vale con una semana o un mes", ha señalado.

La madre de la menor de 15 años que está siendo víctima de acoso en un instituto de Jerez de la Frontera, Cádiz, pide al instituto que tome medidas contundentes.

A través de una entrevista en Más Vale Tarde, Pilar, nombre ficticio para poder preservar su anonimato, ha confesado que están "asustados y enfadados" por lo ocurrido. Su hija ha denunciado haber recibido notas con mensajes como "móntate un Sandra, calva", en referencia a la menor que se suicidó en Sevilla tras sufrir bulying.

Ahora, la madre critica que todavía no se les ha comunicado claramente si hay una "expulsión" o se sabe algo más sobre los mensajes que recibía su hija. Además, ha indicado que cuando ocurrieron los hechos, le aconsejaron que la menor cambiase de centro al desconocer la autoría de las notas.

"Veo injusto que lo primero que te digan sea que cambie de instituto. Esa no es la solución y no lo voy a hacer", ha destacado Pilar, recalcando que quiere que expulsen a los acosadores de manera definitiva. "No me vale con una semana o un mes", ha aclarado.

Esta mujer ha explicado que fue el 6 de octubre cuando comenzaron las mofas, indicando que a la menor le cantaban canciones de Pocoyó y le llamaban calva. Una situación que la alumna comunicó a la jefatura del centro.

"Le hicieron firmar al alumno un parte de convivencia donde declaraba que dejaría de hacer estas cosas", ha explicado. Sin embargo, ese mismo día su hija recibió la primera nota con un cruel mensaje.

Pilar ha reconocido que la adolescente está asustada, señalando que desde el primero momento han contado con mucho apoyo. Ahora, pide al centro que le expliquen cuáles son las medidas que van a tomar para parar esta situación. "La solución no radica en quitar a una persona que no hace nada. No lo voy a permitir", ha dejado claro.

