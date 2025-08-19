Paco Castañares, experto forestal: "Tenemos un problema de gestión de incendios, no tanto de prevención"

El exdirector de la Agencia de Medioambiente de la Junta de Extremadura explica que "estos incendios son consecuencia de una cantidad de combustible forestal que no se había conocido nunca".

Los incendios forestales asolan España. Extremadura, Castilla y León y Galicia se están llevando la peor parte de las 340.000 hectáreas que han sido calcinadas durante las últimas dos semanas.

Paco Castañares, experto forestal y exdirector de la Agencia de Medioambiente de la Junta de Extremadura, ha explicado en Más Vale Tarde que "estos incendios son consecuencia de una cantidad de combustible forestal que no se había conocido nunca". Por ello, aclara que "tenemos un problema de gestión de incendios, no tanto de prevención".

"La prevención es más útil para proteger núcleos de población, y no hemos sido capaces de hacerlo eliminando el matorral y los pastos", añade, y aclara que "adoptar esa medida cuesta 20.000 euros".

Además, insta a las autoridades a tomarse en serio la limpieza de los montes. "También hay que reducir el combustible forestal, porque cada año en España hay el doble de vegetación que el anterior", concluye Paco Castañares.