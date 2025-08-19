Ahora

España arde

Paco Castañares, experto forestal: "Tenemos un problema de gestión de incendios, no tanto de prevención"

El exdirector de la Agencia de Medioambiente de la Junta de Extremadura explica que "estos incendios son consecuencia de una cantidad de combustible forestal que no se había conocido nunca".

Paco Castañares, experto forestal:

Los incendios forestales asolan España. Extremadura, Castilla y León y Galicia se están llevando la peor parte de las 340.000 hectáreas que han sido calcinadas durante las últimas dos semanas.

Paco Castañares, experto forestal y exdirector de la Agencia de Medioambiente de la Junta de Extremadura, ha explicado en Más Vale Tarde que "estos incendios son consecuencia de una cantidad de combustible forestal que no se había conocido nunca". Por ello, aclara que "tenemos un problema de gestión de incendios, no tanto de prevención".

"La prevención es más útil para proteger núcleos de población, y no hemos sido capaces de hacerlo eliminando el matorral y los pastos", añade, y aclara que "adoptar esa medida cuesta 20.000 euros".

Además, insta a las autoridades a tomarse en serio la limpieza de los montes. "También hay que reducir el combustible forestal, porque cada año en España hay el doble de vegetación que el anterior", concluye Paco Castañares.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | Las llamas calcinan 340.000 hectáreas en los últimos 12 días de ola de incendios en España
  2. Sánchez anuncia la declaración de zonas de emergencia y apela a "la lealtad institucional" para hacer frente los incendios
  3. La cumbre en la Casa Blanca allana el camino a una reunión entre Putin y Zelenski en las próximas dos semanas
  4. El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación de fondos públicos
  5. La lucha contra las estafas telefónicas: estas son las técnicas más usadas por los delincuentes digitales
  6. El caso de Diego Fernández Lima: 40 años desaparecido hasta que un derrumbe reveló sus restos