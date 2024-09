Hoy han salido por primera vez las imágenes explícitas de la relación entre Juan Carlos I y Bárbara Rey en las que se ve al monarca en actitud cariñosa y besándose con la vedette. Las fotos, que habría vendido el hijo de la actriz a una revista holandesa, formarían parte de la documentación con la que Rey habría extorsionado a Juan Carlos I, consiguiendo a cambio millones de pesetas del CNI y hasta trabajo en televisión.

"Me parece la historia amorosa o sexual más rentabilizada de la historia de la humanidad", apunta Gonzalo Miró en el vídeo sobre estas líneas, donde opina que "es una historia conocida por todo el mundo, monetizada, rentabilizada y no creo que vaya a tener más consecuencias de las que ya ha tenido hasta ahora".

"Es el exponente para olvidar de España que no conocíamos", afirma Mayte Alcaraz, que comenta que estas fotos "dicen muy poco y mal de los que están", si bien señala que "no opaca las luces del reinado de don Juan Carlos". Ramón Espinar, por su parte, recuerda que las imágenes se tomaron en el 92, "cuando atábamos a los perros con longaniza" y afirma rotundo: "Me da escalofríos pensar la conexión entre la aparición de estas fotos hoy y el anuncio de las memorias del rey emérito de ayer".