"Solo demuestra quién es mi hijo, cómo es y cómo ha sido toda la vida". Son las duras palabras que Bárbara Rey ha dedicado este miércoles a su primogénito, Ángel Cristo, en una llamada con Espejo Público después de que haya vendido unas imágenes en las que aparece la exvedette besándose con el rey emérito, Juan Carlos I.

Una vez han salido a la luz estas fotografías en una revista holandesa, el programa se ha puesto en contacto con Rey y así conocer su reacción. Tras asegurar al reportero que "no" había visto "nada", este le ha comunicado la noticia. El silencio ha sido su primera respuesta y tras unos segundos ha dicho: "No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada".

El reportero insiste y Rey contesta: "¿Yo? ¿Qué voy a saber? Me he quedado, en fin..." y otra vez el silencio. En este momento, la exvedette ha lamentado que "no sabía que podían llegar a este extremo", en concreto su hijo Ángel. De hecho, tras reiterar que no iba a hablar sobre el asunto, ha asegurado "solo demuestra quién es mi hijo, cómo es y cómo ha sido toda la vida".