Gonzalo Bernardos: "Con Franco los negocios se hacían en las cacerías y parece que con el rey Juan Carlos también"

Se ha dado a conocer que Alicia Koplowitz prestó 200.000 euros a Juan Carlos I para saldar una deuda con Hacienda. Gonzalo Bernardos analiza en Más Vale Tarde el préstamo y la colaboración de otros amigos del emérito.

En la tarde de hoy se ha conocido que Alicia Koplowitz concedió un préstamo a Juan Carlos I. La empresaria le habría dejado 200.000 euros en 2021 con el objetivo de que el rey emérito pudiera saldar una deuda con Hacienda.

"Esto en principio es un préstamo y Alicia Koplowitz o quien sea puede decir que ha recibido el dinero, aunque no lo ha recibido", comenta Gonzalo Bernardos. Además, el experto en economía comparte su teoría sobre por qué los amigos del rey emérito colaboraron para que pudiera cumplir con sus obligaciones fiscales.

"Mi impresión sobre el tema. Son 4,4 millones de euros, esa cantidad la tiene el rey Juan Carlos, sería muy extraño que no los tuviera. ¿Por qué no los saca? Porque posiblemente no los pueda movilizar rápidamente. ¿Por qué cogen y hacen una colecta entre 20? Porque mi impresión es que es un regalo, que cada uno pierda 200.000 euros por los favores, la amistad y por conservar el trato con el emérito", plantea Bernardos.

Ante esta situación, el colaborador de Más Vale Tarde concluye que ciertas prácticas se mantienen con el paso del tiempo en el mundo de los negocios: "Con Franco los negocios se hacían y las cacerías y parece que con el rey Juan Carlos también. Afortunadamente, con Felipe no".

