Dani Mateo 'se mete' con el flemón de Iñaki López: "Acaba ya de merendar, que va a empezar el programa y estás con el cruasán"

Dani Mateo conecta un día más con Iñaki López y Cristina Pardo para conocer los contenidos de Más Vale Tarde y terminan hablando del flemón del presentador: "Luego te preguntas por qué no tienes amigos", le responde Iñaki.

Como cada día, Dani Mateo conecta con Iñaki López y Cristina Pardo para saber qué se cuece hoy en Más Vale Tarde.

En esta ocasión, la actualidad pasa por los cambios en la legislación relativa a los bizums, que no afectará a los particulares, pero sí a las empresas y autónomos que lo utilicen para pagar sus trabajos.

Por otro lado, abordarán la rocambolesca historia de una mujer de Reus que, tras comprar un piso, por culpa de los errores en el registro y de que los vecinos habían cambiado los números, se encuentra con que vive en el piso de un fondo buitre y que su verdadera vivienda se encuentra okupada ilegalmente.

Sin embargo, lo que llama realmente la atención de Dani Mateo es el flemón de Iñaki: "Acaba ya de merendar, que va a empezar el programa y te han pillado con el cruasán a medio comer", ironiza el presentador de Zapeando, mientras Iñaki le responde que "luego te preguntas por qué no tienes amigos" y que "estoy guardando bellotas para el invierno".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.