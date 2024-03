La experta en comunicación no verbal Patrycia Centeno ha analizado este martes en Más Vale Tarde las últimas imágenes en las que, al menos parece, sale Kate Middleton después de comprar en un establecimiento junto a su marido el príncipe Guillermo. Llegados a este punto en la crisis de comunicación de Kensington nadie se atreve a confirmar que esa mujer tan parecida a la Princesa de Gales sea realmente ella.

No obstante, Centeno pertenece al grupo de los que sí consideran que se trata de Kate Middleton y da algunas razones. Por un lado, el momento en el que reaparece "coinciden con la recuperación prevista" después de su intervención abdominal; sobre la indumentaria, sostiene que a los príncipes de Gales es común verlos con "ropa deportiva los fines de semana o en su tiempo de ocio".

Sobre la cuestión de que en las imágenes se le observa cargando con una bolsa, la experta lo tiene claro: "a mí no me parece una bolsa tan pesada". Además, ha insistido en creer que es ella pues existen elementos como los mencionados que llevan a pensarlo, sin embargo, no duda en enfatizar que lo que "no es coherente es la comunicación que han mantenido" desde Kensington.

Eso sí, ante la posibilidad de que no sea ella, asegura que tendrían que haber encontrado "un clon que imita perfectamente los gestos y las posturas de Kate Middleton", pues el lenguaje corporal que se observa en el último video coincide con el de la princesa de Gales.

Aunque Centeno no duda en admitir que Kensigton "ya no tiene credibilidad" a pesar de que parece que han rescatado una máxima de la difunta Isabel II -"ser visto para ser creído"- detalla que tiene que "ser vista por muchos medios de comunicación y mucha gente, no por una persona que te graba con su móvil"