Continúan las especulaciones con el estado de salud de la princesa de Gales. Después del revuelo por el vídeo publicado por The Sun esta mañana, donde aparece junto a Guillermoy que no ha calmado las dudas debido a su escasa calidad, The Telegraph ha publicado una información donde según la agencia fotográfica, Getty Images, la fotografía tomada por Kate Middleton en el 97 cumpleaños de Isabel II, fue mejorada digitalmente.

Así lo cuenta Manu Sánchez, corresponsal de laSexta en Londres para Al rojo vivo en una conexión en directo. La información sorprende al periodista que destaca que la fotografía cuenta con seis imperfecciones. Una se puede ver en el estampado de la falda de Isabel II, después hay sombras detrás del príncipe Louis y detrás del cuello de la camisa del príncipe. También se puede apreciar un error en el pelo de Mia Tindall. Getty Images ha llevado a cabo esta revisión tras salir a la luz los retoques de la foto de la reaparición de Kate .

LaCasa Real británicasigue intentando desviar la atención. El príncipe Guillermo está hoy en un acto público en Sheffield, pero no consiguen cambiar el foco de las especulaciones sobre Kate Middleton.