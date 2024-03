Las primeras imágenes de Kate Middleton en público desde hace meses, publicadas este martes por 'The Sun', muestran a la princesa de Gales junto al príncipe Guillermo haciendo unas compras cerca de su residencia en Windsor, con ropa deportiva y actitud distendida.

El esperado vídeo, sin embargo, no ha frenado las especulaciones y ya se habla de una nueva fecha de reaparición tras la ausencia de Kate de la vida pública desde su operación en enero: podría ser ya el próximo 31 de marzo, coincidiendo precisamente -y no sin ironía- con el Domingo de Resurrección.

Oficialmente, sin embargo, no está previsto que reaparezca hasta que sus hijos vuelvan al colegio tras las vacaciones escolares de Semana Santa. No obstante, precisamente 'The Sun' apunta a la posibilidad de que se adelante la fecha de un primer acto público de la princesa: según el tabloide, se podrían acelerar esos planes de reaparición para este mismo mes de marzo.

A su vez, Roya Nikkhah, periodista cercana a Guillermo y Kate, ha apuntado en la televisión británica que es "muy probable" que la princesa sea "mucho más abierta" sobre lo que ha pasado. "Creo que lo hará de una forma natural y orgánica, probablemente en algún compromiso, encontrará la manera de hablar de su recuperación, de cómo se ha sentido", ha indicado, señalando que en las últimas semanas sí se ha dejado ver en la escuelas de los niños, donde los padres de otros alumnos han podido verla.