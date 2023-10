La exnovia del cura detenido por quebrantar la orden de alejamiento ha enviado una carta a Más Vale Tarde, donde explica cómo vivió un verdadero infierno tras separarse de él. "He vivido persecución y acoso", relata en una extensa misiva la víctima, que mantuvo una relación sentimental con el párroco entre marzo y junio de 2021. Desde esa fecha, asegura, sufrió acoso y amenazas constantes, que duraron desde la separación hasta su detención.

"He convivido como pareja con un párroco de los pueblos de la Axarquía. Temía por mi integridad física y emocional. He vivido desde entonces una situación de sentirme perseguida, en la cual incluso he tenido que recurrir al psicólogo por vivir persecución y acoso", cuenta la mujer al programa. Y añade que "vive todos los días mirando a su alrededor, en estado en alerta": "Lo que me provoca un agotamiento físico y mental".

Respecto a la actuación del Obispado de Málaga, ella asegura que conocían la situación. "Cabe mencionar que esto es de conocimiento del Obispado de Málaga, ya que fue el primer recurso que tomé para ponerle un alto a la situación de acoso que estaba viviendo", explica la víctima.

Incluso, asegura que se reunió "presencialmente con el obispo". "En vista de que el señor de la Diócesis de Málaga no ha podido ponerle un alto a esta situación, continué por las vías legales", agrega. Por tanto, el Obispado conocía la situación, pero, una vez más, no actuó porque consideran que son "desavenencias" entre "dos personas mayores de edad".