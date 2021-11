La exdirigente del PP y expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha presentado este martes su nuevo libro, titulado 'Esperanza Aguirre sin complejos. Lo ha hecho en un acto al que han acudido varias personalidades del Partido Popular -entre ellas, el expresidente valenciano Francisco Camps- y que esgrime un mensaje claro que también se recoge en dicha obra: "Solo una derecha unida y orgullosa de su historia puede volver a gobernar España".

Una reflexión que, precisamente ahora, parece estar dirigido a la guerra interna declarada actualmente en el PP entre Díaz Ayuso y Génova por el control del partido en Madrid. A razón de este evento, Más Vale Tarde se ha aproximado al mismo ha conseguido hablar durante unos minutos con Aguirre para preguntarle acerca de esta cuestión que mantiene enfrentada a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid con la cúpula del partido y -parece que en consecuencia- con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida.

¿Quién debería ceder, Génova o Ayuso? Aguirre ha respondido: "Todo esto se tiene que arreglar, y lo va a hacer seguro porque necesitamos una derecha unida y orgullosa de su historia. Creo que ambas partes sabrán encontrar el camino para devolver a los madrileños y a todos los españoles la ilusión enorme que la victoria de Ayuso trajo el pasado 4 de mayo". A raíz de esta declaración, también hemos querido preguntarle si hay buena relación en la actualidad entre Ayuso y Almeida.

"Ellos dicen que sí, y tiene que haberla. Los conozco bien, los dos valen mucho y estoy absolutamente convencida de que aquí no va a haber problemas", ha expresado la expresidenta madrileña, que ha citado al líder de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, para aclarar que "lo raro sería que Isabel no quisiera ser presidenta del PP de Madrid. Son pequeñeces". Pero ¿Y entre Ayuso y Casado? ¿También hay buena relación? Aguirre ha insistido en que "son amigos desde hace muchísimos años".

En este sentido, ha precisado que ella "ha vivido su amistad" y que está "convencida de que por mucho que haya quienes malmetan al uno contra el otro, no va a salir otra cosa que no sea la unidad del centro y la derecha de España". Y una última pregunta con la que hemos concluido el encuentro con Aguirre: ¿Ayuso tiene una relación con Almeida y Casado similar a la que tuvo ella con Alberto Ruiz-Gallardón y Mariano Rajoy? La expresidenta ha sorprendido con su respuesta.

"Si usted supiera que Gallardón y yo hemos sido y somos muy amigos y nos vemos generalmente... pero el PP no es una secta. Alberto era partidario de las grandes obras y yo en cambio he sido más austera, pero somos amigos. Con Rajoy, mi relación personal era muy buena. Es super encantador, pero en política a él no le gustaban los líos pero a mí sí", ha concluido Aguirre.