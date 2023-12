El reportero ha mostrado diferentes vídeos en los que las abuelas y abuelos tienen reacciones muy dispares: desde el enfado por el 'robo' de sus cosas hasta las risas ante la broma. A pesar de que, como cuenta Bastida, él se ha reído mucho preparando los vídeos, la periodista Elisa Beni no ha entendido demasiado la gracia del reto.

"¿La gente no entiende lo que es la intimidad?", se pregunta Beni. "Me parece fatal, por un reto viral, romper la intimidad de tu hogar y exponer a tu abuela", añade. Como afirma Elisa, las ancianas están siendo expuestas a un público mayoritario en las redes que no es la intimidad de su hogar, algo que, en su opinión, "es una falta de respeto".

"Creo que os falta espíritu navideño", contesta Bastida ante la reacción de la periodista. "Os veo con el espíritu 'Grinch' hasta arriba", añade. Juande Colmenero, por su parte, no cree "que sea para tanto". "Yo creo que la mayoría de ellos se lo toman bien y se ríen del asunto", argumenta.

El reportero no entiende la reacción de Beni y comenta que en los vídeos se puede ver gente siendo feliz. "¿Aquí también tenéis que ver polémica?", pregunta Bastida. Beni no duda en responder: "Sois generaciones que habéis perdido el sentido de la intimidad".