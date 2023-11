El segundo teniente de alcalde de Valencia y portavoz de Vox en el Consistorio, Juan Manuel Badenas, ha afirmado en una entrevista que "ser nazi no es un delito" porque "el pensamiento no delinque": "Ser nazi es algo que yo no sería nunca, pero se debe dejar que por el derecho a la libertad ideológica cada uno sea lo que quiera. Una cosa es que uno diga que es un nazi y otra cosa es que se comporte como un violento y como un asesino".

Estas declaraciones de Badenas han generado mucha polémica, entre ellas un debate entre Antonio Maestre y Elisa Beni en el plató de Más Vale Tarde. Y en ese debate, la periodista concordó con el segundo teniente de alcalde de Valencia.

"No sé pueden ilegalizar partidos por su ideología, aunque sea nazi. En nuestro país ser nazi no es delito, los actos sí", aseguró.