El segundo teniente de alcalde de València y portavoz de Vox en el Consistorio, Juan Manuel Badenas, ha afirmado en una entrevista que "ser nazi no es un delito" porque "el pensamiento no delinque". "Ser nazi es algo que yo no sería nunca, pero se debe dejar que por el derecho a la libertad ideológica cada uno sea lo que quiera. Una cosa es que uno diga que es un nazi y otra cosa es que se comporte como un violento y como un asesino", ha agregado.

Así se ha pronunciado el concejal en una entrevista en 'Plaza Radio' al ser preguntado por la violencia en las manifestaciones contra la amnistía de esta semana en Madrid. Badenas ha rechazado que haya "violencia en las calles en ningún caso de ningún signo" y ha apostado por "sacar" a los que la ejercen de las manifestaciones.

"Las manifestaciones que están haciendo en contra de la amnistía en realidad no son más que manifestaciones a favor de la Constitución Española", ha señalado y ha incidido en la línea del líder de su partido, Santiago Abascal, de instar a los policías a no obedecer las órdenes del Ministerio del Interior. De hecho, ha señalado: "Los policías están también sometidos al ordenamiento jurídico".

Esto es, ha incidido, algo "que está regulado en la Constitución, que tiene un rango normativo por encima de cualquier orden de un ministro". Por ello, preguntado por qué tiene que hacer la Policía ante actitudes violentas de manifestantes "con saludos nazis" o de Bastión Frontal, Falange o España 2000, ha señalado que tienen que "simplemente separar a las personas que tienen una actitud violenta".

Se reafirma

"Si simplemente lo que hacen es manifestar símbolos pero no atentan contra nadie, es como si usted quiere llevar una camiseta rosa o la quiero llevar yo de color amarillo, ¿por qué no puedo ir con una camiseta de color amarillo? Otra cosa es cuál es mi actitud llevando esa camiseta, que es distinto", ha manifestado. Y ha insistido: "Una cosa es que uno diga que es un nazi y otra cosa es que se comporte como un violento y como un asesino. Es muy distinto". "El pensamiento no delinque. Una persona puede tener la idea que quiera", ha manifestado.

Posteriormente, preguntado en el Ayuntamiento por si quería matizar sus palabras, Badenas ha asegurado que se reafirma en que "lo que es delictivo son los comportamientos" y no los pensamientos. "Es muy sencillo: el pensamiento no delinque", ha dicho en declaraciones a los medios tras participar en una reunión con vecinos de Orriols junto a la alcaldesa, María José Catalá.

"Las personas que son xenófobas, racistas, que cometen delitos de odio o cualquier otro delito o agreden a otras personas por razón de raza o ideología, esos son delincuentes, no simplemente por su pensamiento. Por tanto, me reafirmo en lo que he dicho", ha insistido.

Piden su cese

La portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, la 'popular' María José Catalá, el "cese inmediato" de Badenas "por apología del nazismo" y por "justificar la violencia contra los socialistas" en las manifestaciones contra la amnistía de esta semana en Madrid.

La alcaldesa de València ha asegurado que no comparte ni puede "estar de acuerdo" con las declaraciones del segundo teniente de alcalde. Ahora bien, ha descartado cesarle como exige la oposición y ha defendido la estabilidad de la coalición de gobierno entre PP y Vox.