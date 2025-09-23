Elisa Beni, sobre el 'lawfare' en España: "Los jueces no quedan para conspirar"

La periodista expone que el concepto de 'lawfare' es "muy sudamericano" y que en nuestro país no existe en el sentido de que "el de instrucción no se ha puesto de acuerdo con el de la Audiencia".

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se sentarán en el banquillo. Esto ha provocado que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista sugieran que los jueces están cometiendo 'lawfare'.

Elisa Beni afirma que, para ella, no ha sido una sorpresa que tanto la pareja de Ayuso como el hermano de Pedro Sánchez se tengan que enfrentar a un juicio. "Normalidad toda", indica Beni, "ahora veremos en el juicio si los indicios se convierten en pruebas y si son suficientes para elevar la presunción de inocencia".

La periodista comparte, además, su teoría con respecto al 'lawfare'. Como indica, "es un concepto muy sudamericano, en España no existe 'lawfare' en el sentido de que "el de instrucción no se ha puesto de acuerdo con el de la Audiencia ni se ha puesto de acuerdo con el otro, eso no existe".

Beni indica que, en España, en algunos casos, se ha dado "la razón de Estado" en casos de terrorismo o de la "unidad de España", "pero no porque los jueces queden para conspirar y se pongan de acuerdo en una especie de conspiración". "Eso no sucede por muy torpe que sea Peinado", concluye.