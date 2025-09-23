Bea de Vicente, sobre la jueza del caso de González Amador: "Es muy trabajadora y muy ecuánime"

Isabel Díaz Ayuso se ha pronunciado sobre la jueza que ha enviado a juicio a su pareja, Alberto González Amador, por varios delitos. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia de Más Vale Tarde.

Hoy, Isabel Díaz Ayuso se ha referido a la magistrada que ha decidido sentar en el banquillo a su pareja, Alberto González Amador, por delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid criticó el oportunismo de la decisión y comentó sobre la jueza: "Cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza que es transitoria, sí que pensé qué es lo que va a ocurrir a continuación en el entorno personal y político del presidente y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano. Cada anuncio que ha ido saliendo con cada cuestión que le ha ocurrido al entorno de Pedro Sánchez... siempre hay como algo parejo, oiga, como un espejo".

Desde Más Vale Tarde, Cristina Pardo explicó a qué se refería Díaz Ayuso con "transitoria": "Habla de jueza transitoria porque está sustituyendo a otra persona, pero es que los jueces sustitutos están para tomar decisiones en los juzgados en los que falta alguien", señaló Pardo.

Por su parte, la abogada y colaboradora Bea de Vicente defendió la actuación de la magistrada: "Es muy buena trabajadora, tiene estilo y es muy ecuánime".