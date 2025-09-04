Ahora

Debate sobre la libertad de expresión

Edu Galán reflexiona sobre las jornadas machistas de Vox: "Váyase usted a su local de partido, pero en el Congreso..."

Edu Galán hace una reflexión sobre la libertad de expresión en el Congreso a propósito de las jornadas negacionistas de la violencia de género organizadas por Vox, del que dice que "está creando un caldo de cultivo de antifeminismo".

Hoy en el Congreso de los Diputados tenía lugar un acto organizado por Vox en el que se han vertido todo tipo de bulos machistas sobre la violencia de género y donde también se ha atacado al colectivo trans.

Edu Galán reflexiona en el vídeo sobre estas líneas sobre la libertad de expresión y "hasta qué punto dejamos a estos señores expresarse porque todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas".

"Váyase usted a expresarlas a su local de partido político, pero en el Congreso...", comenta Galán, que admite que este debate es "el más complejo".

En su caso, "como varón con pene, hasta que me apetezca quitármelo", afirma no sentirse "para nada" perseguido y considera que la extrema derecha "está creando un caldo de cultivo de antifeminismo" especialmente dirigido a hombres jóvenes activistas de ultraderecha "que no corresponde con la realidad".

