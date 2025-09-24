Edu Galan considera que el procedimiento del juez Peinado es "poco serio": "No tiene un pase"

El escritor señala que las palabras de Pilar Alegría o Fernando Grande-Marlaska sobre el juez han estado "fuera de lugar", pero, a pesar de ello, entiende la afirmación de, por ejemplo, el ministro de Interior.

El juez Peinado va a enviar a Begoña Gómez frente a un jurado popular por malversación y las reacciones entre los miembros del Gobierno no se han hecho esperar. La noticia de este procesamiento se ha conocido al comenzar la sesión de control al gobierno, y los ministros no han podido evitar su estupefacción.

"Surrealista, se explica por sí solo", ha afirmado Pilar Alegría. Fernando Grande-Marlaska, por su parte, ha dicho a la prensa que le gustaría hablar "de cosas serias". "A Marlaska no le parece un asunto serio esto y él es juez, tiene que saber de ello", comenta Iñaki López, tras escuchar sus declaraciones.

Juande Colmenero considera que los ministros, "sin decirlo, están acusando de prevaricación al juez". "Que una decisión judicial, en un Estado de derecho, quien tiene que enmendarla o decirla es una instancia superior", añade el periodista, "en este caso la Audiencia Provincial".

Edu Galán, por su parte, considera que la declaración de Marlaska o Alegría están "fuera de lugar". "Si analizas sus palabras, hombre, es que el procedimiento ha sido muy poco serio", añade. Colmenero pregunta al escritor sobre qué pensaría si el Partido Popular dijeran algo similar sobre el juez que juzga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Galán considera que el juez Hurtado está haciendo "un procedimiento serio". "Lo del juez Peinado no tiene un pase", añade, "es muy poco serio".