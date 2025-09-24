Edu Galán, tajante: "Creo que el juez Peinado está haciendo un juicio absolutamente político"

El escritor analiza que el juez Peinado envíe a Begoña Gómez ante un jurado popular por malversación. Galán considera que el juez Peinado "está encajando". "Si el puzle no le funciona de una forma, lo encaja de otra", añade.

Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular. La mujer de Pedro Sánchez será juzgada por malversación y, como se ha anunciado, ha sido citada este sábado por la tarde para que acuda al juzgado y recibir la notificación.

Iñaki López plantea a Eduardo Galán si el hecho de que, en la Comunidad de Madrid, con una mayoría absoluta conservadora, si este hecho pudiera tener "algún tipo de efecto sobre lo que decida el jurado popular". El escritor considera que el juez Peinado "está encajando".

"Si el puzle no le funciona de una forma, la encaja de otra, aunque sea aberrante", añade. El escritor considera que, por ejemplo, citarla un sábado por la tarde es una manera de hacer ese "puzle". "Está haciendo un juicio, en mi opinión, absolutamente político", reflexiona.

"Aunque fuera un procedimiento político, como sostienes, como la última palabra no la tiene él sino instancias superiores que pueden llegar a tumbarle todo...", comenta Cristina Pardo. Galán indica, entonces, que los juicios "no son unicornios que van por un lado". "Están interrelacionados con una situación política, una opinión pública, los medios de comunicación...", añade.