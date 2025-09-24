Ahora

Caso Begoña Gómez

Edu Galán, tajante: "Creo que el juez Peinado está haciendo un juicio absolutamente político"

El escritor analiza que el juez Peinado envíe a Begoña Gómez ante un jurado popular por malversación. Galán considera que el juez Peinado "está encajando". "Si el puzle no le funciona de una forma, lo encaja de otra", añade.

El escritor analiza que el juez Peinado envíe a Begoña Gómez ante un jurado popular por malversación. Galán considera que el juez Peinado "está encajando". "Si el puzle no le funciona de una forma, lo encaja de otra", añade.

Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular. La mujer de Pedro Sánchez será juzgada por malversación y, como se ha anunciado, ha sido citada este sábado por la tarde para que acuda al juzgado y recibir la notificación.

Iñaki López plantea a Eduardo Galán si el hecho de que, en la Comunidad de Madrid, con una mayoría absoluta conservadora, si este hecho pudiera tener "algún tipo de efecto sobre lo que decida el jurado popular". El escritor considera que el juez Peinado "está encajando".

"Si el puzle no le funciona de una forma, la encaja de otra, aunque sea aberrante", añade. El escritor considera que, por ejemplo, citarla un sábado por la tarde es una manera de hacer ese "puzle". "Está haciendo un juicio, en mi opinión, absolutamente político", reflexiona.

"Aunque fuera un procedimiento político, como sostienes, como la última palabra no la tiene él sino instancias superiores que pueden llegar a tumbarle todo...", comenta Cristina Pardo. Galán indica, entonces, que los juicios "no son unicornios que van por un lado". "Están interrelacionados con una situación política, una opinión pública, los medios de comunicación...", añade.

Las 6 de laSexta

  1. El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular
  2. El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltrato
  3. Sánchez anuncia el envío de un buque de acción marítima para proteger y asistir a la Flotilla que se dirige a Gaza
  4. Un tiroteo deja tres muertos en un centro de detención de migrantes de Dallas, EEUU
  5. 'MVT en Acción' acompaña a los Mossos en busca de los ladrones más activos de Barcelona
  6. Al banquillo Josep Pàmies, el peligroso 'gurú' de terapias alternativas que vende lejía como cura del autismo