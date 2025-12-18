Ahora

EEUU envía en una semana a 22 migrantes cubanos a la base naval de Guantánamo

¿Por qué es importante? Según ha podido saber este 'The New York Times' los migrantes fueron trasladados desde el estado de Luisiana y cinco de ellos son "extranjeros ilegales de alta amenaza".

El Gobierno de Estados Unidos ha trasladado esta semana a 22 inmigrantes cubanos a su base naval en Guantánamo (Cuba), según informa este miércoles 'The New York Times' (NYT). El rotativo, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto, indica que los hombres son los primeros cubanos trasladados a Guantánamo desde enero. Ese mes, la Administración del presidente Donald Trump creó un centro de detención para albergar a migrantes pendientes de ser deportados de EEUU, recuerda el periódico neoyorquino.

En concreto, los detenidos fueron trasladados desde el estado de Luisiana a la base naval en un vuelo chárter del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Cinco de los inmigrantes son "extranjeros ilegales de alta amenaza", dijo al medio un funcionario del Departamento de Defensa, que prefirió preservar su anonimato, según ha recogido la 'Agencia EFE'.

Según el NYT, estos cinco detenidos probablemente permanecerán en el espacio en el que antes se retenía a sospechosos de formar parte del grupo terrorista Al Qaeda. Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, indicó al rotativo que entre los detenidos en la base hay personas con "antecedentes por homicidio, secuestro, agresión, lesiones, obstrucción de la justicia y crueldad hacia un niño".

El traslado de migrantes a Guantánamo fue ordenado por Trump tras su regreso al poder en enero, cuando decretó la construcción de un centro de detención en esa base naval en Cuba con capacidad para unas 30.000 personas. Muchos de los migrantes enviados a Guantánamo son venezolanos que el Gobierno de Trump vinculó con la banda del Tren de Aragua. Hasta mayo, la Administración del republicano gastó unos 21 millones de dólares en vuelos para trasladar a apenas unos cientos de migrantes desde EEUU a Guantánamo, según datos del Pentágono.

