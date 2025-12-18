Ahora

Creciente tensión

Maduro alerta a Guterres sobre la "escalada de amenazas" de EEUU contra Venezuela

¿Por qué es importante? La tensión entre ambos países cada vez es más creciente desde que Donald Trump volviera a la Casa Blanca el pasado mes de enero.

Nicolás Maduro, con el traje de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional BolivarianaNicolás Maduro, con el traje de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional BolivarianaAgencia EFE
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para alertarle sobre la "escalada de amenazas" de Estados Unidos (EEUU) contra el país suramericano y "sus graves implicaciones para la paz regional".

Según un comunicado de Venezuela que ha recogido EFE, Maduro mencionó a Guterres la publicación del presidente Donald Trump en la que anunció el bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. El martes, el republicano dijo que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a EEUU.

Según el texto, Maduro calificó estas declaraciones como "expresiones de abierto carácter colonial" y criticó lo que dijo este miércoles el subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, quien señaló que EEUU creó la industria petrolera de Venezuela y calificó como "el mayor robo" de la historia estadounidense la nacionalización de 1976 por parte de Caracas.

"El presidente Maduro subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz", señala el comunicado de Venezuela.

Además, el texto menciona que el mandatario venezolano expuso el "asedio político, diplomático y económico contra Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares", en un contexto de creciente tensión por el despliegue aeronaval estadounidense en el mar Caribe y el decomiso de EEUU a un petrolero que transportaba crudo venezolano.

Maduro calificó estas acciones como parte de una "diplomacia de la barbarie" que es "ajena a la convivencia internacional" y reiteró la voluntad de Venezuela de "defender una diplomacia digna, el diálogo y la paz".

Por su parte, Guterres reafirmó su "compromiso con el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas", según el comunicado de Venezuela. El secretario general de la ONU destacó la necesidad de "evitar cualquier escalada o confrontación" y advirtió que un conflicto armado en la región "carece de justificación y sería estéril, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la zona de paz de América Latina y el Caribe".

"El secretario general informó que dará seguimiento a la situación y que acompañará su abordaje en el Consejo de Seguridad, promoviendo la desescalada y privilegiando siempre la diplomacia, el diálogo y la solución pacífica de las controversias", concluye el comunicado. Unas palabras que llegan después de conocerse que Trump podría declarar la guerra a Venezuela durante su discurso a la Nación, según contó el periodista de Fox Tucker Carlson.

