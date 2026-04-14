Dolores Leis, la doble gallega de Donald Trump: "Me parece mal porque está matando gente y la economía está bajando"

Dolores Leis, una mujer gallega, se ha vuelto viral por su enorme parecido con Donald Trump. Tanto ella como su familia se lo toman con humor y su hija asegura que cuando sus hijos ven al presidente de EEUU en la tele dicen: "¡Ahí está la abuela!".

Dolores Leis es una mujer que ha saltado a la fama por su tremendo parecido físico con Donald Trump. Sin embargo esta gallega parece ser más simpática que el presidente de Estados Unidos, a juzgar por el sentido del humor y la paciencia con la que se ha tomado todo este asunto.

Todo empezaba después de que la imagen captada por una fotógrafa local se hiciera viral en 2018, hasta el punto de que medios estadounidenses y otros como la BBC se han puesto en contacto con ella.

"Trump se maquilla y se peina, ella no", bromea su hija, que destaca que mientras el presidente norteamericano "es una mala persona", su madre es "buena persona". "Me parece mal porque está matando gente y además la economía está bajando mucho", apunta por su parte Lola.

La hija de Dolores señala que incluso sus nietos ven cierto parecido y que en cuanto sale Trump en la tele dicen: "¡Ahí está la abuela!".

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