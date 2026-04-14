EEUU levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y otras tres entidades bancarias estatales

Los detalles La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) ha emitido a su vez una licencia que permite las "transacciones comerciales" con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington.

El Gobierno de Estados Unidos ha levantado las sanciones al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela. Esta medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, permite transacciones comerciales con el Gobierno de Venezuela bajo autorización previa de Washington. Este cambio se produce tras retirar a Delcy Rodríguez de la lista de sancionados, marcando un avance en las relaciones entre ambos países. Sin las restricciones, las instituciones bancarias venezolanas pueden operar con el dólar en el sistema financiero estadounidense. El anuncio coincide con un aperturismo hacia Venezuela, especialmente en el sector energético, tras el arresto de Nicolás Maduro y la normalización de relaciones diplomáticas.

El Gobierno de Estados Unidos ha levantado este martes las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela. La medida, anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50% o más.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) ha emitido a su vez una licencia que permite las "transacciones comerciales" con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington, según ha informado EFE. Estas nuevas directrices llegan menos de dos semanas después de que EEUU retirara a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su lista de sancionados y suponen un paso más en el deshielo de relaciones entre Washington y Caracas.

Sin estas restricciones, las principales instituciones bancarias venezolanas podrán entrar de nuevo al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar. La orden, firmada por el director de la OFAC, Bradley T. Smith, responde al alivio de sanciones que pedía la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, alegando, entre otros motivos, que "ese bloqueo también es contra la juventud venezolana", según apuntó a finales de febrero.

El anuncio llega se produce en un momento de progresivo aperturismo desde Estados Unidos hacia Venezuela, particularmente en el ámbito energético, donde el presidente Donald Trumpse ha propuesto revitalizar la industria petrolera venezolana y ya comercia con hidrocarburos de este país.

Tras el arresto en Caracas de Nicolás Maduro en una intervención militar por parte de EEUU a principios de año el Gobierno de Trump ha ido así normalizando las relaciones diplomáticas con el país caribeño, que rompieron en 2019. En paralelo, Washington ha ido levantando las estrictas sanciones económicas a las que había sometido a Caracas, bajo el anterior mandato de Trump (2017-2021) en una estrategia para intentar presionar la salida de Maduro.

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