Benjamín Prado asegura que el PP está "solo y mal acompañado" en sus críticas a la regularización de migrantes: "Está haciendo de Vox esponja"

Benjamín Prado reacciona en este vídeo a las críticas de PP y Vox a la regularización de migrantes aprobada hoy en el Consejo de Ministros y asegura que Alberto Núñez Feijóo está "asumiendo y chupando las doctrinas xenófobas de la ultraderecha".

El Consejo de Ministros ha aprobado la regularización extraordinaria de migrantes que arranca este jueves y que beneficiará a medio millón de personas.

Una regularización ante la que hoy Feijóo se mostraba "absolutamente en contra" por considerarla "irresponsable, inhumana, injusta, insegura e insostenible". Vox se sumaba a estas críticas y afirmaba que esta medida es "sumamente lesiva contra el pueblo español".

Según explica Iñaki López, "Ayuso dice que irá al Supremo" para denunciar la regularización, pues según ella los migrantes son culpables de que hayan colapsado los servicios de sanidad, "no vaciarlos económicamente", apunta le presentador.

Para Benjamín Prado, las críticas del PP solamente demuestran que el partido "está solo y mal acompañado", mientras que Feijóo está haciendo "el papel de Vox esponja asumiendo y chupando todas las doctrinas xenófobas de la ultraderecha".

En este sentido, recuerda que "incluso la Conferencia Episcopal lo considera un acto necesario" y que el PP en su día "regularizó a 500.000 inmigrantes" con Aznar.

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