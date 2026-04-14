Israel y Líbano acuerdan iniciar "negociaciones directas" para desarmar a Hizbulá mientras siguen los ataques sobre Beirut

Los detalles Son los primeros contactos directos entre ambos países en 30 años y se producen tras seis semanas de enfrentamientos entre Hizbulá e Israel en territorio libanés, donde más de 2.000 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas.

Las bombas israelíes continúan cayendo sobre Líbano, a pesar del inicio de negociaciones en Washington entre ambos países, mediadas por el secretario de Estado, Marco Rubio. Este primer encuentro, calificado como "histórico", terminó con una simple declaración de intenciones. Israel y Líbano acordaron oponerse a Hizbulá y reunirse nuevamente para iniciar "negociaciones directas" por un alto el fuego. Líbano solicitó el alto el fuego y medidas para abordar la crisis humanitaria, mientras que Israel reafirmó su compromiso de desarmar a grupos "terroristas". El embajador israelí destacó la unidad contra Hizbulá y vislumbró una era de paz. Las conversaciones se dan tras seis semanas de enfrentamientos que han dejado más de 2.000 muertos y un millón de desplazados.

Las bombas de Israel no han parado de caer sobre Líbano pese a que en la tarde de este martes se ha producido el primer encuentro para iniciar las negociaciones entre Israel y Líbano. El objetivo era claro: conseguir frenar las masacres del Ejército de Benjamin Netanyahu sobre Beirut y el sur de Líbano.

Para ello, se han dado encuentro en Washington y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido el mediador de un encuentro que ha calificado como "una cita histórica". Sin embargo, esta mesa de negociaciones entre el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se ha quedado en una simple declaración de intenciones.

Israel y Líbano han acordado dos cosas: que no les gusta Hizbulá y que se comprometen a volver a reunirse para arrancar de forma oficial "negociaciones directas" por un alto el fuego. Aseguran tener una fecha y una hora concreta acordada, pero no lo han hecho público. Y eso que han hablado a puerta cerrada y de manera directa, en el Departamento de Estado, por primera vez en más de 30 años.

Y es que, las autoridades de Líbano no se han pronunciado al término de la reunión. Sí lo ha hecho el propio Departamento de Estado de EEUU, que ha emitido un comunicado para resumir las posturas de ambos países: Líbano ha pedido el alto el fuego y la aplicación de medidas para abordar la crisis humanitaria que están viviendo desde que empezaran los ataques israelíes.

Una mujer, ante un edificio destruido en Líbano

Por su parte, Israel ha reafirmado su compromiso de colaborar con Líbano para desarmar a los grupos "terroristas" no estatales y su infraestructura.

Además, según el Departamento de Estado de Trump, las partes acordaron iniciar negociaciones directas en un lugar y en una hora "mutuamente convenidos". Porque aseguran que ya se están estudiando los pasos a dar para iniciar unas negociaciones oficiales y directas entre Israel y el Líbano. Con ello, expresan su apoyo a continuar las conversaciones y que estas "conduzcan a un acuerdo de paz".

"Unidos" contra Hizbulá

Y no es el único que se ha pronunciado. También ha concedido declaraciones el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, que declaró tras su reunión con su colega libanesa, Nada Hamadeh Moawad, que Israel y el Líbano están "unidos" en contra del grupo chií Hizbulá. "Descubrimos hoy que estamos del mismo lado de la ecuación, y eso es lo más positivo que podíamos haber obtenido. Ambos estamos unidos en el objetivo de liberar al Líbano de la ocupación ejercida por el poderío iraní llamado Hizbulá", ha explicado.

El embajador israelí defendió en sus declaraciones que la ofensiva de su país en el Líbano ha permitido debilitar a Hizbulá y que "se avanza hacia una nueva era de paz". Además de reiterar que la seguridad de los civiles israelíes "no es negociable". "Hablamos de varias cosas, sobre todo de la visión a largo plazo, donde habrá una frontera claramente delimitada entre nuestros países, y la única razón por la que necesitaremos cruzar al territorio del otro será para ir en viaje de negocios o de vacaciones", afirmó.

Familiares guardan luto tras enterrar el cuerpo de una persona muerta en un ataque israelí, en un cementerio público provisional en Líbano.

Las conversaciones tienen lugar tras seis semanas de enfrentamientos entre Hizbulá e Israel en territorio libanés, donde más de 2.000 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas a causa de los ataques e incursiones israelíes desde el pasado 2 de marzo. Y mientras se ha celebrado la primera ronda de negociaciones directas en Washington, en el sur de Líbano no han dejado de caer las bombas, reduciendo a escombros hasta los hospitales.

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