El desgarrador testimonio de los padres de los niños agredidos en la guardería del horror de Algemesí: "Forzaba a los niños a comer y les golpeaba la cabeza contra la pared"

Los padres de varios de los menores que fueron víctimas de los presuntos malos tratos de la directora del centro relatan en Más Vale Tarde la extrema dureza de los episodios de violencia que han conocido en los últimos días.

El pasado viernes salía a la luz el atestado policial del caso de la guardería de los horrores de Algemesí (Valencia). En esos documentos, se detallaba con vídeos y fotografías el presunto maltrato al que la directora del centro sometía a los niños y niñas en documentos aportados por una de las trabajadoras de la escuela infantil en los que se relataban vejaciones, insultos, violencia física y verbal y todo tipo de coacciones a menores de apenas meses.

Más Vale Tarde ha hablado con los padres de algunos de los menores que habrían recibido esas salvajes agresiones por parte de la directora del centro. Uno de ellos relata que "es desgarrador, porque oyes a esta mujer diciendo que les va a pegar bofetadas, forzando a los niños a comer". "Ves cómo les golpea la cabeza contra la pared, ves incluso algún vídeo en el que golpea a otro niño con la mano de otro bebé", denuncia este padre.

Del mismo modo, lamenta no haber recibido "ningún tipo de justificación ni de información" por parte de la guardería. "Si una persona ha visto estos hechos y no los ha denunciado, es igual de culpable que quien lo ha hecho", añade.

La madre de otro menor del centro relata que a su hija "siempre la forzaban y la obligaban a comer de una manera muy brusca". Pero el más desgarrador de otra madre, que detalla cómo la directora de la guardería "ponía chinchetas a los niños para que no se quitaran los zapatos y les golpeaba con los juguetes". "Hay maltrato, vejaciones, humillaciones y mucha violencia", añade para concluir.

