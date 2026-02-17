Benjamín Prado, sobre la denuncia contra el DAO por agresión sexual: "Si se confirma, estaríamos ante un sinvergüenza y una muy buena policía"

Benjamín Prado opina en el vídeo sobre estas líneas sobre la investigación al director adjunto operativo de la Policía Nacional por varios delitos, entre ellos el de agresión sexual, tras la denuncia presentada por una subordinada.

El director adjunto operativo de la Policía Nacional será investigado por los delitos de agresión sexual, lesiones, coacciones y malversación, tras admitirse a trámite una querella presentada por una subordinada, también funcionaria de Policía.

Según denuncia, el DAO le habría pedido, mientras él estaba de comida con un comisario y ella de servicio, que fuera a recogerle con un coche camuflado de la Policía Nacional. Después le pidió que le llevara a su casa y, para hablar, le obligó a subir al domicilio, donde se habría producido la agresión sexual.

La denunciante habría aportado tanto grabaciones del momento de la agresión sexual, como de las llamadas que recibió por parte del director adjunto operativo, así como del comisario con el que estuvo comiendo ese día, donde le habrían presionado para que este asunto no se hiciera público y además le culpaban de lo sucedido.

Benjamín Prado opina que, si todo esto se confirma, "estaríamos ante un sinvergüenza y una muy buena policía que ha tenido la sangre fría de grabar la agresión en el momento en que se producía".

El escritor considera que "estamos ante un caso muy grave", debido al "agravante de superioridad, fuerza y coacción". Ante este escándalo que apunta directamente al número dos de la Policía Nacional, Benjamín afirma que "es terrible cuando la corrupción afecta a aquellos que te tienen que proteger".

