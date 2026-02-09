Denuncian intentos de estafas tras el temporal y Bea de Vicente recuerda que las ONG e instituciones públicas "no piden datos personales"

Emergencias Andalucía pide desconfiar de las peticiones de transferencias bancarias de cuentas desconocidas e indica que si se quiere ayudar a las personas afectadas, se haga a través de instituciones y ONG de referencia.

Tras las recientes borrascas en España, han surgido estafas que buscan aprovechar la situación. Emergencias Andalucía ha alertado sobre solicitudes de donaciones de cuentas desconocidas. Un intento de fraude incluye un SMS que aparenta ser de AEMET, instando a los usuarios a seguir un enlace para obtener una previsión meteorológica precisa. En Ubrique, Cádiz, circulan cuentas bancarias falsas a nombre de una asociación vecinal, que ha desmentido estar solicitando dinero. La abogada Bea de Vicente advierte sobre el aumento de robos de identidad de entidades jurídicas. Se recomienda donar solo a instituciones reconocidas y organizadas.

Tras el paso de las últimas borrascas por España y los destrozos que han provocado en diversos puntos de España, las estafas para aprovechar la situación han comenzado a aparecer. Emergencias Andalucía ha pedido este lunes desconfiar de las peticiones de donaciones o transferencias bancarias de cuentas desconocidas.

Entre los últimos intentos de fraude denunciados está la recepción de un SMS supuestamente de AEMET. El mensaje anima a pinchar el enlace con la promesa de dar al usuario una previsión meteorológica más acertada a su posición geográfica.

En Ubrique (Cádiz), uno de los pueblos más afectados por el temporal, están circulando cuentas bancarias supuestamente a nombre de la asociación vecinal Plaza de Verduras y Casco Antiguo y mensajes en los que se solicita dinero. Sin embargo, la asociación ya ha advertido a los vecinos de que no están pidiendo dinero y no hagan caso esos mensajes.

"Nos han llegado rumores de que hay varios números de cuenta circulando por las redes sociales para recoger dinero para la catástrofe (...) consideramos que en estos momentos no es necesaria este tipo de colaboración, si les ha llegado nuestro número de cuenta, por favor, no hagan ningún tipo de aportación", han publicado en redes sociales.

Preguntados por Más Vale Tarde, varios vecinos del pueblo han lamentado que haya personas que "se aprovechan de las circunstancias que estamos pasando".

Como ha explicado la abogada Bea de Vicente en Más Vale Tarde, cada vez son más habituales los "robos de identidad de entidades jurídicas". Ante esta situación, ha recordado que las entidades gubernamentales, ONG o asociaciones de vecinos "no son proactivas ni nos piden datos personales".

Desde Emergencias Andalucía, también han indicado que si se quiere donar se haga siempre a través de instituciones, hermandades y ONG conocidas de referencia y de forma organizada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.